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نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات

نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات

أخبار العالم العربي

نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات
Reuters /FW1F/barbara Lewis
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأن وفدا مغربيا سيزور إسرائيل هذا الأسبوع "لتعزيز العلاقات".

وقال نتنياهو في فيديو على "تويتر" وصف خلاله المحادثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة: "اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدما في كل شيء".

وأضاف أنه أنهى حديثه مع العاهل المغربي بعبارة "أنا أشعر بأنها بداية لصداقة جميلة"، المقتبسة من فيلم "كازابلانكا" (الدار البيضاء).

وسافر وفد إسرائيلي إلى المغرب يوم الثلاثاء فيما يخطط الجانبان لإعادة فتح مكتبي الاتصال ولتدشين رحلات جوية تجارية مباشرة.

وسار المغرب على نهج الإمارات والبحرين والسودان في التحرك باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما ندد الفلسطينيون بالاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة واعتبروها خيانة لمطلب قديم بأن تنفذ إسرائيل أولا طلبهم المتعلق بإقامة دولة فلسطينية.

المصدر: "رويترز" + RT

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