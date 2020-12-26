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بدءا من الغد.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر"

أخبار العالم العربي

بدءا من الغد.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح
Reuters
أرشيف
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تبدأ سلطنة عمان رسميا غدا الأحد حملة التطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

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سلطنة عمان.. وصول أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا (فيديو)

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تستهدف المرحلة الأولى من التلقيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية، والمصابون بالأمراض المزمنة، وكبار السن.

ولقاح " فايزر- بيونتيك" الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية، مصمم لتحفيز الجهاز المناعي للجسم لإنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ومحاربته على نحو مأمون، وسيكون عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

يذكر أن أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" وصلت عبر مطار مسقط الدولي، يوم الأربعاء، وتتضمن 15 ألفا و600 جرعة، فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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