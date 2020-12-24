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سلطنة عمان.. وصول أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا (فيديو)

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سلطنة عمان.. وصول أول دفعة من لقاح
Reuters
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وصلت أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، عبر مطار مسقط الدولي، تتضمن 15 ألفا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.

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وكان مسؤول بوزارة الصحة في سلطنة عمان قال في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على "تويتر" في وقت سابق، إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتيك" يوم الأربعاء مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20 بالمئة من السكان.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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