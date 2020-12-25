السعودية تسجل تراجعا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 178 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الخميس.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 178 حالة لتصل الحصيلة العامة للمصابين المسجلين إلى 161725 شخصا، وتعتبر حالات 2958 منهم نشطة، بينها 380 حرجة.

وتشير إحصائية اليوم إلى استقرار نسبي لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الأخيرة بعد أن شهد بشكل عام تراجعا كبيرا في وقت سابق، وسجلت المملكة في 23 ديسمبر 177 حالة، وفي 24 ديسمبر 189.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (178) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (207) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (352,815) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/bh3oBGBUVV — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 25, 2020

كما أفادت الوزارة برصد 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6168 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 23 ديسمبر 9 وفيات، وفي 24 ديسمبر 11 حالة.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 352815 شخصا، بعد تسجيل 207 حالات شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT