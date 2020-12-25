فيروس كورونا يضرب الفنانين في مصر

ضرب فيروس كورونا الوسط الفني في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابة عدد كبير منهم بالفيروس.

ووفقا لـ"بوابة أخبار اليوم" المصرية فإن الإصابة ظهرت لدى الثلاثي، يسرا وجمال العدل وإيناس الدغيدي، بالإضافة إلى الفنان أمير كرارة.

وكانت الممثلة نشوى مصطفى قد أعلنت إصابتها بالفيروس عبر حسابها على فيسبوك بعد أيام من مهرجان الجونة السينمائي، كما أعلنت الممثلة بسمة خضوعها لعزل منزلي بعد تأكد إصابتها، وأعلنت الممثلة زينب غريب كذلك عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وأعلن مغنى الراب المصري "ويجز"، عبر حسابه على موقع إنستغرام، عن إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مدينة الجونة.

وقالت مصممة الملابس في قطاع السينما والتمثيل في مصر، ريم العدل، في صفحتها على فيسبوك إنها لم تظهر عليها أي أعراض للمرض، لكنها أجرت مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية (أي مصابة).

المصدر: أخبار اليوم