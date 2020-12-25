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مراقبون: طائرة ركاب إسرائيلية غيرت مسارها بسبب غارات على سوريا

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مراقبون: طائرة ركاب إسرائيلية غيرت مسارها بسبب غارات على سوريا
Reuters Amir Cohen
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أفاد مراقبون بأن طائرة ركاب إسرائيلية اضطرت إلى تغيير مسارها في ظل الجولة الأخيرة من الغارات التي شنتها الدولة العبرية على سوريا الليلة الماضية.

وأوضح المراقبون أن الحديث يدور عن الرحلة LY66/ELY066 التابعة لشركة "العال" التي توجهت مساء أمس الخميس من شنغهاي إلى تل أبيب.

وأشار المراقبون، استنادا إلى بيانات المواقع الخاصة بمتابعة حركة الملاحة الجوية، إلى أن الطائرة الإسرائيلية من طراز "بوينغ بي 787-900" غيرت مسارها لتفادي التحليق فوق الأراضي السورية (في الجولان)، نتيجة لقرار حكومة إسرائيل إغلاق المجال الجوي فوق الجولان المحتل، عقب هجوم الليلة الماضية، تحسبا لرد سوري محتمل.

مراقبون: طائرة ركاب إسرائيلية غيرت مسارها بسبب غارات على سوريا

وأكدت وسائل إعلام سورية رسمية أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة طالت منطقة مصياف بريف حماة الغربي، وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض بأنها استهدفت قوات إيرانية وأودت بأرواح تسعة أشخاص على الأقل.

المصدر: RT + t.me/new_militarycolumnist

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