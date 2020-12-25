مصر تتعاقد على 50 مليون جرعة لقاح لمواجهة فيروس كورونا

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الدولة لم تتأخر في شراء أي لقاح ضد كورونا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة شراء اللقاح المناسب حتى وإن وصل المبلغ إلى 100 مليار جنيه.

وأوضح معيط، وهو أيضا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن علاج كورونا سيكون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى "أننا طلبنا 30 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" في حال إنتاجه وإثبات فاعليته، بخلاف 20 مليون جرعة أخرى، ليصبح إجمالي تعاقدات الحكومة حوالي 50 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا".

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحية المصرية، خالد مجاهد، في بيان يوم أمس الخميس أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7260 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 128993 حالة.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT