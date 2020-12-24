مصر.. مقتل "عنصرين إجراميين" من تجار المخدرات على يد الأمن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، مقتل "عنصرين إجراميين" من المتاجرين بالمواد المخدرة، أثناء تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن في محافظة الشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أكدت أن ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة يتاجرون بالمخدرات بمحافظة الشرقية.

وأضاف البيان "التحريات اثبتت أنهم اتخذوا من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة منيا القمح، مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم واستخدامهم دراجات نارية للتنقل".

وتابعت "بإستهدافهم، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه الفرق الأمنية، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف وبتمشيط المنطقة تبين مصرع العنصران الأول والثاني، وضبط العنصر الثالث مصابا بطلق ناري بالساق".

وأشارت إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اللمصدر: اليوم السابع