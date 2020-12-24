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وزير الخارجية المصري يتحدث عن "مصير الشعب السوري"

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يتحدث عن
RT
وزير الخارجية المصري مع رئيس تيار الغد السوري
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تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا عن "مستقبل الشعب السوري وتحقيق تطلعاته".

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن اللقاء استهدف بحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد الوزير شكري على "دعم مصر لكافة الجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تُعيد الأمن والاستقرار لسوريا الشقيقة وتحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات الشعب السوري وتحفظ مقدراته، وبما يسهم في اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة".

المصدر: RT

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