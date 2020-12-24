أبو الغيط مهاجما تركيا وإيران يتحدث عن حرب قادمة وموقف العرب منها

تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن حرب قادمة في العالم "بسبب شكل العلاقات بين القوى الكبرى".

وأوضح أبو الغيط خلال تصريحات نقلتها جريدة "الأهرام" المصرية أن "الصعود المتسارع في قوة الصين قد يدخل العالم في حرب باردة لن تكون بالضرورة على نفس نمط الحرب الباردة التي شهدها العالم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وذلك بسبب الاعتماد المتبادل الكبير بين القوتين العظميين وحجم التجارة المشتركة، والمصالح الكبيرة لدى كل طرف، التي قد تتهدد إذا ما انخرطا في صراعٍ مباشر".

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن "الدول العربية قد تجد لديها هامشا أكبر للمناورة في ظل وجود قوتين متنافستين على قمة الهرم الدولي، غير أن أوضاع هذا التنافس ستضع أيضا قيودا على الحركة حيث تسعى كل قوة عظمى إلى استقطاب الحلفاء".

ونبه أبو الغيط خلال كلمته، التي تناولت التغيرات على الصعيد الدولي، إلى أن "العرب عليهم الاستعداد لمواجهة أوضاع دولية سوف تشهد سيولة وسرعة في إيقاع التغيير، وبحيث يكون من الصعوبة استشراف اتجاهات المستقبل، مؤكدا أن أجواء التنافس بين الصين وأمريكا قد يجري إدارتها وضبط إيقاعها حتى لا يحدث تصعيد، ولكن احتمالات الخطأ في الحساب - كما يخبرنا التاريخ- واردة في مثل هذه الأوضاع القابلة للاشتعال".

ورصد "أبو الغيط" في كلمته، عددا من ملامح التغيرات الجارية في العالم، وعلى رأسها تراجع العولمة وبروز النزعة القومية الشعبوية، ممثلةً في "البريكزيت" وفي انتخاب ترامب، مشيرا إلى أن انتخاب 74 مليونا لترامب يعني أن الاتجاه الذي يمثله لن ينزوي بخسارته الانتخابات.

كما أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن "روسيا تمثل كتلة حضارية مهمة ذات ماض امبراطوري ما زال حاضرا في الوعي الروسي، وأنها قوة عسكرية كبيرة لديها إرادة لعب دور على المسرح الدولي، وقد تنجح الصين في جذبها ناحيتها لعمل ائتلاف مناوئ للائتلاف الغربي الذي ستقوده الولايات المتحدة لتطويقها".

وقال أبو الغيط إن "الحروب السيببرانية" والأسلحة ذاتية التوجيه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تُمثل تحدياتٍ جديدة غير مسبوقة على أمن المجتمعات، خاصة أنها مجالات ما زالت بعيدة عن أي إطار قانوني ناظم.

ولفت إلى أنَّ "العالم العربي يواجه أوضاعا صعبة مع الجيران في الإقليم، مشيرا بالتحديد إلى أن لدى كل من إيران وتركيا أطماعا إمبراطورية في المنطقة العربية تعود إلى عصور سابقة، وأن كلتيهما تقتحم الفضاء العرب وتؤسس لمناطق نفوذ وتسعى للهيمنة، منبها إلى أن هذا التنمر الإقليمي سوف يستمر للأسف في الفترة القادمة، بسبب المنطلقات الأيديولوجية التي تتأسس عليها سياسة البلدين، واعتناق النظم الحاكمة فيهما للإسلام السياسي كذريعة للتدخل في الدول العربية".

المصدر: "الأهرام"