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الفقي: مصر آخر من سيطبع مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

الفقي: مصر آخر من سيطبع مع إسرائيل
Reuters
الحدود بين مصر وإسرائيل
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قال مصطفى الفقي السياسي المصري في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أن مصر أول من وقع اتفاق مع إسرائيل، وسوف تكون آخر من يطبع معها.

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وأوضح في تصريحات صحفية أن التطبيع مع إسرائيل:"لا يأتي بقرار".

وأكد الفقي الذي يشغل منصب رئيس مكتبة الاسكندرية حاليا أن: " طريقة تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الأزمة الفلسطينية ستُحدد هل التقارب العربي الإسرائيلي محاولة لتكوين جبهة ضد إيران فقط أو محاولة لحل القضية الفلسطينية".

المصدر: المصري اليوم

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