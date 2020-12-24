الفقي: مصر آخر من سيطبع مع إسرائيل
Reuters
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قال مصطفى الفقي السياسي المصري في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أن مصر أول من وقع اتفاق مع إسرائيل، وسوف تكون آخر من يطبع معها.
وأوضح في تصريحات صحفية أن التطبيع مع إسرائيل:"لا يأتي بقرار".
وأكد الفقي الذي يشغل منصب رئيس مكتبة الاسكندرية حاليا أن: " طريقة تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الأزمة الفلسطينية ستُحدد هل التقارب العربي الإسرائيلي محاولة لتكوين جبهة ضد إيران فقط أو محاولة لحل القضية الفلسطينية".
المصدر: المصري اليوم