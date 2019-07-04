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مصطفى الفقي: انتهاء التهديدات حول إسرائيل قد يصيبها بالخلل من الداخل

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مصطفى الفقي: انتهاء التهديدات حول إسرائيل قد يصيبها بالخلل من الداخل
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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قال المسؤول المصري البارز في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مصطفى الفقي ورئيس مكتبة الإسكندرية حاليا، إن إسرائيل دولة عسكرية حيث ترتبط الآليات كلها بالوضع العسكري.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن إسرائيل دولة مستعدة للقتال ودائمة الشعور بالتحدي منذ إنشائها، معقبا: "لو انتهت التهديدات حولها من كل اتجاه قد تصاب بالخلل من الداخل".

ونوه بأن العسكرية المصرية لا تقبل التفريط في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الجهود الحربية التي بذلتها مصر قديما خلال حرب 1948، وسقوط جنود كثر دفاعا عن فلسطين.

وواصل: "العسكرية المصرية ترفض التفريط في القضية الفلسطينية لأنها تتمتع بقدر كبير من فهم الصراع العربي الإسرائيلي وعقيدتها تربت على ضرورة الحفاظ على تراب الوطن والأراضي العربية كلها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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