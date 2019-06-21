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مفكر سياسي مصري بارز: لا يجرؤ أي حاكم عربي على بيع القضية الفلسطينية

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مفكر سياسي مصري بارز: لا يجرؤ أي حاكم عربي على بيع القضية الفلسطينية
Reuters Ammar Awad
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قال مصطفى الفقي المفكر السياسي المصري البارز والمسؤول السابق إبان حكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن صفقة القرن مجرد بالون اختبار، وهي قائمة على دراسات غير حقيقية.

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وأكد الفقي أنه لا يجرؤ أي حاكم عربي على بيع القضية الفلسطينية وأضاف عبر برنامج "يحدث في مصر"، أن صفقة القرن لا تلقى رواجا على المستوى الأوروبي والمؤسسات الأمريكية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية فقدت جزءا كبيرا من قوة ضغطها خلال السنوات الماضية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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