مفكر مصري يستذكر موقفين لمبارك والسيسي

استذكر المفكر السياسي المصري والدبلوماسي السابق مصطفى الفقي، طلب الفنان الراحل محمد عبد الوهاب منه إبلاغ الرئيس الأسبق حسني مبارك برغبته في تعيين أحد الأشخاص عضوا في مجلس الشورى.

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وقال خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "مبارك لم يكن يحب الواسطة أبدا وكانت تضايقه جدا، وهما العسكريون كلهم ميحبوش الحكاية دي أبدا".

وتابع "تواصلت يومها مع الرئيس، وأبلغته برغبة الفنان محمد عبد الوهاب بلقائه، فرد علي: ما السبب؟، فأجبته قال لي إن الملك فؤاد استقبله، والملك فاروق استقبله، ومحمد نجيب كذلك، وجمال عبد الناصر أيضا، والسادات استقبله، وسيادتك سادس حاكم لمصر يجب أن تستقبله"، فقال لي مبارك: "وحياتك ليقابل اللي بعدي كمان، وبالفعل استقبله مبارك".

وأكد: "علمت أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي نفسه حينما كان وزيرا للدفاع، أعرب عن استيائه من أحد الوزراء، عندما طلب منه نقل جندي من مكان لمكان، وفي المرة الثانية لتكرار الوزير الطلب، رد الرئيس المصري وقتها عندما كان مشيرا، قائلا: "هو فيه عندنا نوعين من المصريين يعني ناس نوديهم الجبهة وناس لا"؟

وتابع الفقي: "هما العسكريون كدا، لا يحبون الوساطة، لذلك عمري ما أتوسط في موضوع ذي طابع عسكري لأنها مسألة حياة أو موت".

المصدر: القاهرة والناس