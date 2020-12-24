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أستاذ علم مناعة وفيروسات: إصابات كورونا في الأردن تقترب من 2 مليون حالة

أخبار العالم العربي

أستاذ علم مناعة وفيروسات: إصابات كورونا في الأردن تقترب من 2 مليون حالة
Reuters
مستشفى في الأردن
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قال أستاذ علم المناعة والفيروسات في الجامعة الأردنية، الدكتور عزمي محافظة، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة قد يكون قريبا من المليونين.

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وأضاف محافظة خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة "رؤيا" الأردنية، أن العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا في الأردن قد لا يقل عن 8 أضعاف الحالات المكتشفة.

واستند محافظة بذلك إلى دراسة قيد التنفيذ تجريها وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار المحافظة إلى أن الوضع الوبائي في الأردن ليس بالسيء، مع انخفاض أعداد الإصابات على أساس أسبوعي إلى أقل من 16 ألف حالة، وهو ما يعني أن الالتزام بالوسائل الوقائية من ارتداء للكمامات والتباعد الاجتماعي جيد.

وأكد أن قرار حظر التجول الشامل في أيام الجمعة يتوجب مراجعته في الفترة الحالية، وأن ساعات الحظر الجزئية يجب أن تستهدف الأماكن التي ينتشر فيها الوباء فقط.

وحول عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، لفت محافظة إلى أنه مع قرار إعادة المدارس، على اعتبار أن فتحها لم يؤدي إلى أي زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مستشهدا بذلك بالدول التي أعلنت فتح مدارسها، مشددا أن المدارس ليست بمكان لانتشار الوباء بشكل كبير.

المصدر: قناة "رؤيا" الأردنية

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