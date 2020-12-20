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العاهل الأردني يفتتح مستشفى ميدانيا مخصصا لمصابي كورونا

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العاهل الأردني يفتتح مستشفى ميدانيا مخصصا لمصابي كورونا
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افتتح االعاهل الأردني عبد الله الثاني مستشفى عمان الميداني المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في العاصمة عمان.

وأنشئ المستشفى خلال 30 يوما داخل حرم مستشفى الأمير حمزة، ويضم 408 أسرة، منها 84 سريرا للعناية المركزة.

وافتتح الملك الأردني المشفى في وقت تزايدت فيه أعداد الوفيات والمصابين بالفيروس، حيث سجلت 23 وفاة و2152 إصابة جديدة بالفيروس اليوم حسب وزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 274,949، والوفيات إلى 3568 حالة.

المصدر: RT

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