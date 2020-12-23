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الولايات المتحدة تعرف منتجات المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل

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الولايات المتحدة تعرف منتجات المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل
Reuters POOL
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أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة على أنها "صنعت في إسرائيل".

وحتى يوم الأربعاء لم يكن مسموحا حسب قواعد التجارة الأمريكية تعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية.

وحسب المذكرة، فإن هذه الخطوة تتماشى مع تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية التي طلبت "تحديث" إشارات مصدر الإنتاج للبضائع المصنوعة "في بعض المناطق من الضفة الغربية" حتى تعكس أن المنتجين في تلك المناطق يعملون "ضمن الإطار الاقتصادي والإداري الإسرائيلي".

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وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي: "سنواصل التصدي للدول والمؤسسات الدولية التي تسحب الشرعية من إسرائيل أو المنتجين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو تعاقبهم رافضة الاعتراف بالأمر الواقع".

وبعد إعلان بومبيو في نوفمبر، أعلنت السلطة الفلسطينية إدانتها لهذا القرار، معتبرة إياه تحديا للقرارات الدولية.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية

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