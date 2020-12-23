 
مباشر

لافروف: وحدة مجلس التعاون مهمة لضمان أمن الخليج ونأمل أن تحل الأزمة مع قطر قريبا

أخبار العالم العربي

لافروف: وحدة مجلس التعاون مهمة لضمان أمن الخليج ونأمل أن تحل الأزمة مع قطر قريبا
Reuters Russian Foreign Ministry
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pf58

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو في أن تتيح القمة الخليجية القادمة إنهاء الأزمة المستمرة بين قطر وجيرانها منذ عام 2017.

وقال لافروف أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء في موسكو مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: "تأمل روسيا في أن تؤدي القمة الخليجية المقرر إجراؤها في الخامس من يناير إلى تجاوز الانشقاق داخل مجلس تعاون دول الخليج وتتيح استئناف أنشطته بشكل اعتيادي".

إقرأ المزيد
وزير خارجية قطر يكشف من موسكو عن تفاصيل
وزير خارجية قطر يكشف من موسكو عن تفاصيل "الاختراق" في جهود حل الأزمة الخليجية

وأوضح لافروف أن اهتمام موسكو بهذا الموضوع ينسجم من علاقات الشراكة والصداقة التي تربطها مع كافة دول مجلس التعاون، وتابع: "استعادة وحدة مجلس التعاون وقدرته على أداء مهامه أمر مهم لتطبيق الأفكار المتعلقة بضمان الأمن في منطقة الخليج عموما بمشاركة إيران".

ولفت الوزير إلى أن المبادرة الروسية المحدثة قبل عام بشأن ضمان الأمن في الخليج سلمت إلى جميع الأطراف المعنية وتحظى باهتمام نشط، وذكّر بأن موسكو في أكتوبر الماضي، عندما كانت تترأس مجلس الأمن الدولي، نظمت اجتماعا خاصا بهذا الموضوع، مضيفا: "المناقشات، على الرغم من وجود بعض الاختلافات في المواقف، كانت مفيدة جدا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا