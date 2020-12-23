مصر تلغي احتفالات رأس السنة وتحذر من الغلق الكامل بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه لن تكون هناك احتفالات ولا تجمعات خلال رأس السنة في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمنتهى الحزم.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن "هناك توجيها واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات".

المصدر: اليوم السابع