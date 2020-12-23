 
مباشر

مصر تلغي احتفالات رأس السنة وتحذر من الغلق الكامل بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تلغي احتفالات رأس السنة وتحذر من الغلق الكامل بسبب كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pf4v

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه لن تكون هناك احتفالات ولا تجمعات خلال رأس السنة في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة المصرية تحدد موعد حجز لقاح كورونا والفئات الأولى التي ستحصل عليه
وزارة الصحة المصرية تحدد موعد حجز لقاح كورونا والفئات الأولى التي ستحصل عليه

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمنتهى الحزم.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن "هناك توجيها واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات".

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا