فلسطين.. غرس شجرة زيتون باسم الرئيس الجزائري تبون في أعلى جبل بالقدس - صور

غرست مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية شجرة زيتون في أعلى منطقة بمدينة القدس بجبل الزيتون باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان للمؤسسة، أنه "غرست الشجرة بموقع صعود يسوع، وموطن قبر مريم العذراء وقبر الناسكة رابعة العدوية، في مبادرة احتراما وتشريفا للرئيس الجزائري ورمزية عالية تعبر عن أن للجزائر مباركة خاصة".

وأشادت المؤسسة بمواقف الرئيس تبون تجاه فلسطين، معتبرة إياها بـ"مثابة ضوء ينير الوجدان الفلسطيني والعربي".

وتابعت: "هذه الشجرة المباركة تضرب في أرض مباركة أصلها فلسطيني ثابت وفرعها جزائري في السماء".

سيدة الأرض تغرس شجرة زيتون في جبل الزيتون باسم الرئيس الجزائري في أعلى منطقة في القدس، ومن على جبل الزيتون المقدس، ومن... Опубликовано ‎مؤسسة سيدة الارض‎ Понедельник, 21 декабря 2020 г.

وقالت المؤسسة: "داعين أن تظل شجرة تبون بظلها كل قلب جزائري آمن بفلسطين قضية له".

يذكر أن حفل تكريم تبون "شخصية العام 2020"، سيقام في 28 ديسمبر في مسرح الهلال تحت عنوان "فلسطين قضية الأحرار".

المصدر: "النهار الجزائرية" + مؤسسة "سيد الأرض" الفلسطينية