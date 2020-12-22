المغرب.. وفد أمريكي إسرائيلي يزور ضريحي محمد الخامس والحسن الثاني (صور)

زار وفد أمريكي إسرائيلي رفيع يوم الثلاثاء ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالعاصمة المغربية الرباط.

وجاءت الزيارة مباشرة بعد وصول الوفد إلى المغرب في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه "بعد وضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، قام المستشار الخاص للرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح".

ويترأس الوفد الأمريكي الإسرائيلي المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

استهل الوفد الأمريكي الإسرائيلي، نشاطه في #المغرب بزيارة ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني في الرباط، وبعد وضع أكاليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين قام المستشار الخاص للرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح#إرم_نيوزpic.twitter.com/rSG61kP2We — إرم نيوز (@EremNews) December 22, 2020

مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شباط يضعان إكليلا من للورود على ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

🇲🇦🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/wmk6V4wWLI — الجيوستراتيجيا (@theGeostrategia) December 22, 2020

المصدر: وكالات