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المغرب.. وفد أمريكي إسرائيلي يزور ضريحي محمد الخامس والحسن الثاني (صور)

أخبار العالم العربي

المغرب.. وفد أمريكي إسرائيلي يزور ضريحي محمد الخامس والحسن الثاني (صور)
Reuters
المغرب.. وفد أمريكي إسرائيلي يزور ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني (صور)
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زار وفد أمريكي إسرائيلي رفيع يوم الثلاثاء ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالعاصمة المغربية الرباط.

وجاءت الزيارة مباشرة بعد وصول الوفد إلى المغرب في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه "بعد وضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، قام المستشار الخاص للرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح".

ويترأس الوفد الأمريكي الإسرائيلي المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

المصدر: وكالات

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