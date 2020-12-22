السعودية.. القبض على المتورطين بإطلاق النار في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أمر النائب العام السعودي سعود المعجب بالقبض على 3 أشخاص من المتهمين قاموا بإطلاق النار عند إحدى بوابات الدخول في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وأشار مصدر في النيابة العامة، إلى أن أحد المتهمين، اعترض إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية للمهرجان وأطلق النار في الهواء من مركبته، ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية المتهمين والقبض على المتهم الرئيسي وهو المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهما الآخران.

وشددت النيابة العامة في بيان لها أنها "لن تدخر جهدا في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم".

المصدر: "سبق" + "عكاظ"