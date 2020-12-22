نصب تذكاري في بغداد يخلد ضحايا الإبادة الإيزيدية

أعلن أمين بغداد علاء معن قرب المباشرة في تشييد متحف ونصب تذكاري في العاصمة بغداد، لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على أيدي عناصر "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان للأمانة أن "الأمين قدم مقترحا بأن تضم بناية المتحف مركزا بحثيا يهتم بالتنوع الفكري وإشاعة روح التسامح ومناهضة العنف والتطرف".

وأضاف أن "أمانة بغداد ستعمل على إيجاد موقع مميز للنصب والمتحف مع إعداد دراسة مستفيضة لتفاصيل المشروع بما في ذلك المناطق المحيطة وشبكة الطرق".

وأكد إنهاء الدراسات وجداول الكميات وتحديد كلفة المشروع وأشار إلى أن "أمانة بغداد تعمل على دراسة التصميم المقدم من المعمارية الإيزيدية ديرسم خيري نعمو المقيمة في ألمانيا التي استمدت من التقاليد الإيزيدية في تعزيز فكرتها التصميمية إضافة إلى توثيق بعض القصص الأليمة والإبادة الجماعية بعد دخول داعش كما يجسد النصب التذكاري الثقافة والتاريخ الإيزيدي".

المصدر: RT