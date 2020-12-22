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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 "داعشيا" في الموصل

أخبار العالم العربي

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12
RT
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي خلال العملية
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أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 12 "داعشيا" في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال في بيان صحفي: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم الثلاثاء، بعملية عسكرية جديدة".

وأضاف، أن "العملية استندت على جهد إستخباري ومعلوماتي، وانطلقت في بادوش غربي مدينة الموصل، وأسفرت عن مقتل 12 عنصرا من بقايا عصابات داعش الإرهابية".

 

المصدر: RT

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