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وفد ليبي جنوبي يصل إلى القاهرة

أخبار العالم العربي

وفد ليبي جنوبي يصل إلى القاهرة
اليوم السابع
وفد ليبي يصل إلى القاهرة
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وصل إلى القاهرة الثلاثاء، وفد ليبي يضم ممثلي مدن جنوب ليبيا للقاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حل الأزمة.

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ووفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية فإن "الوفد يضم 75 شخصية ليبية من شيوخ وأعيان ونخب تعكس تمثيلا كاملا لكافة الشرائح والمكونات في جنوب ليبيا"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن تستمع اللجنة المصرية إلى مطالب الوفد لدارستها، بالإضافة إلى دفع العملية السياسية في ليبيا وتشكيل لجنة للتواصل مع الجنوب الليبي".

وقال موقع "اليوم السابع" المصري، إن "اللجنة المصرية ستدعم مواقف أبناء ليبيا لنبذ التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي في ظل محاولة البعض تعزيز النزعة الفيدرالية. 

وكان رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بحث نهاية الأسبوع الفائت مع القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر القضايا الأمنية المشتركة بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة "كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك".

 

المصدر: اليوم السابع

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