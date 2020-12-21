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الكاظمي: موازنة 2021 لن تمس رواتب الموظفين

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الكاظمي: موازنة 2021 لن تمس رواتب الموظفين
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قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن موازنة العام المقبل لن تمس رواتب الموظفين الحكوميين.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب والمستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا".

وأضاف أن "الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة".

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير التخطيط العراقي خالد بتال إن الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه وهي أزمة مركبة، ناتجة عن "أحادية وريعية اقتصاده".

 

المصدر: RT

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