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مصر تعلق جميع الإجازات للأطقم الطبية في البلاد بسبب احتدام كورونا بالعالم

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مصر تعلق جميع الإجازات للأطقم الطبية في البلاد بسبب احتدام كورونا بالعالم
Reuters Mohamed Abd El Ghany
اختبار أجهزة طبية في أحد مستشفيات مصر
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قررت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين تعليق إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من احتدام جائحة كورونا.

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وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان كشف لوسائل إعلام مصرية عن إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع أن الوزارة قررت أيضا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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