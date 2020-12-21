مصر.. تكشف عن سلالات كورونا الموجودة على أراضيها وميزة إحداها

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة.

وأكد حسام حسني أنه لا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن مصر لن تسمح بدخول أي شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أي سلالة جديدة منتشرة بالخارج، وفقا لموقع "اليوم السابع".

من جهتها كشفت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة وزيرة الحصة لشؤون الأبحاث، أن المتطوعين الذين شاركوا في التجارب السريرية في مرحلته الثالثة تحت شعار "من أجل الإنسانية" والذين وصل عددهم إلى 3 آلاف، لم تظهر عليهم أي أعراض خطيرة.

وأفادت في تصريحات صحفية بأن الأعراض الجانبية التي ظهرت على المتطوعين كانت أعراضا بسيطة، وهي ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم وسعال، مؤكدة أنها زالت في غضون أيام بمفردها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية