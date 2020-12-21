مدوّن مصري يوثق سيارته الباهضة الثمن وهي تحترق (فيديو)

نشر "اليوتيوبر" المصري أحمد حسن، فيديو يوثق لحظة اشتعال سيارته على الطريق الدائري في مصر.

وقال أحمد حسن، عبر فيديو على صفحته: "يا جماعة الحقوني سيارتي بتولع، فجأة طلعت دخان وولعت وإحنا ماشيين في الطريق، بتولع وإحنا جواها، عربية ثمنها مليون جنيه، اتفرجوا يا جماعة بقت كوم تراب".

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي، قام "اليوتيوبر" الروسي ميخائيل ليتفين، بإشعال النيران في سيارته ماركة "مرسيدس GT63"، والتي تبلغ قيمتها 13 مليون روبل روسي (170 ألف دولار)، ليحقق الفيديو الذي ظهرت فيه سيارته وهي تحترق عبر قناته على موقع "يوتيوب"، نحو أكثر 3 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وأوضح ليتفين وقتها، أنه اشترى السيارة في مايو 2019، ولكن لم يوضح سبب حرقه للسيارة، مؤكدا أنه عقب مرور الوقت بدأت الأعطال تظهر بشكل مستمر، لينشب خلاف بينه وبين وكيل بيع السيارات.

المصدر: أخبار اليوم