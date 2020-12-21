 
مباشر

سلطنة عمان تغلق حدودها الثلاثاء لمدة أسبوع

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تغلق حدودها الثلاثاء لمدة أسبوع
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/peku

أعلنت سلطنة عمان أنها ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية غدا الثلاثاء الساعة الواحدة صباحا ولمدة أسبوع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.

إقرأ المزيد
السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع
السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع

وقال تلفزيون عمان إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من COVID-19.

وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت هناك.

وكانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

الكويت بدورها أعلنت أيضا حظر الطيران القادم من بريطانيا بعد الإعلان عن تحور الفيروس.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا