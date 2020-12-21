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ناصر صباح الأحمد يوارى الثرى في مقبرة الصليبخات (صور+فيديو)

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ناصر صباح الأحمد يوارى الثرى في مقبرة الصليبخات (صور+فيديو)
Reuters
الكويت.
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شيع صباح الاثنين جثمان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع الأسبق ناصر صباح الأحمد من طرف كبار المسؤولين في الدولة والمواطنين حيث ووري الثرى في مقبرة الصليبخات.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت أن الأمير الراحل سيتم دفنه على الساعة التاسعة والنصف من صباح الاثنين.

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ناصر صباح الأحمد يوارى الثرى في مقبرة الصليبخات (صور+فيديو)تشييع جثمان الامير ناصر الصباح. الصورة: صحيفة "الوطن" الكويتية".

توفي ناصر صباح الأحمد  الجابر الصباح، أحد أهم رجال الدولة في الكويت، أمس الأحد عن عمر ناهز 72 عاما بعد نحو 3 أشهر من رحيل والده صباح الأحمد. وكان ناصر صباح الأحمد ، المولود في 27 أبريل 1948، أكبر أشقائه.

المصدر: صحيفة "الوطن" الكويتية/صحيفة "إرم" الإماراتية

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