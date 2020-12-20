 
مباشر

وفاة وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد

أخبار العالم العربي

وفاة وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد
Twitter@diwan__kw
الشيخ ناصر صباح الأحمد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pedl

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع السابق، عن عمر يناهز 72 عاما.

وأشارت صحيفة "الرأي" الكويتية إلى أن الشيخ ناصر توفي "بعد صراع طويل مع المرض".

والشيخ ناصر، من مواليد العام 1948، هو النجل الأكبر لأمير الكويت الخامس عشر، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وشغل مناصب عدة، من بينها منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأعفي من منصبه هذا في نوفمبر العام الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا