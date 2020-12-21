قرقاش: المبادرة الآن بيد اليمنيين

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بتشكيل الحكومة اليمنية، معتبرا أنه التطور الأهم في الأزمة اليمنية هذا العام، ومشيرا إلى أن المبادرة الآن هي في يد اليمنيين.

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وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين، إن "تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في العام 2020"، مضيفا أن "الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي".

وشدد قرقاش على أن "المبادرة الآن هي في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني".

تشكيل الحكومة اليمنية بناء على إتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في ٢٠٢٠، الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الإتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للإنقلاب الحوثي، المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 21, 2020

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن يوم الجمعة الماضي تشكيل حكومة جديدة وفق اتفاق الرياض الموقع العام الماضي بوساطة سعودية.

وقال هادي إن الحكومة الجديدة تتكون من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب بناء على الاتفاق.

من جهتها، رحبت المملكة العربية السعودية في وقت سابق بتشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقا لاتفاق الرياض، واعتبرت أنها خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الأحد، إن ذلك سيؤدي إلى "إرساء الأمن، والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".

المصدر: RT