 
مباشر

"حماس": الإمارات تجاوزت الحدود وانخرطت مع إسرائيل ضد الحقوق الفلسطينية

أخبار العالم العربي

AFP STR
سامي أبوزهري المتحدث باسم حركة حماس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/peh2

قالت حركة "حماس" الفلسطينية يوم الأحد، إن الإمارات اصطفت إلى جانب إسرائيل "ضد الحقوق الفلسطينية".

وكتب المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريدة: "التصريحات التي تصدر خلال زيارات بعض المسؤولين الإماراتيين للاحتلال تجاوزت الحدود، وهي تؤكد الانخراط الإماراتي إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية، ومصالح شعوب المنطقة".

وتابع أن هذا السلوك "يعكس الدعم الإماراتي اللامحدود للاستيطان والاحتلال".

يذكر أن الحركة اعتبرت تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية "مكافأة مجانية للاحتلال".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا