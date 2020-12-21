"حماس": الإمارات تجاوزت الحدود وانخرطت مع إسرائيل ضد الحقوق الفلسطينية

قالت حركة "حماس" الفلسطينية يوم الأحد، إن الإمارات اصطفت إلى جانب إسرائيل "ضد الحقوق الفلسطينية".

وكتب المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريدة: "التصريحات التي تصدر خلال زيارات بعض المسؤولين الإماراتيين للاحتلال تجاوزت الحدود، وهي تؤكد الانخراط الإماراتي إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية، ومصالح شعوب المنطقة".

وتابع أن هذا السلوك "يعكس الدعم الإماراتي اللامحدود للاستيطان والاحتلال".

التصريحات التي صدرت خلال زيارات بعض المسؤولين الاماراتيين للاحتلال تجاوزت كل الحدود؛ وهي تعكس الدعم الاماراتي اللامحدود للاستيطان والاحتلال؛ وتؤكد الانخراط الاماراتي جنباً الى جنب مع الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينة ومصالح شعوب المنطقة .#التطبيع_خيانة#فلسطين_قضيتي — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) December 20, 2020

يذكر أن الحركة اعتبرت تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية "مكافأة مجانية للاحتلال".

المصدر: RT