مصر تسجل 664 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 664 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 611 إصابة و28 وفاة في اليوم السابق.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة، منها 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.

من جهته، أكد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أمجد الخولي أمس السبت، أن "مصر ضمن الدول التي أمنت احتياجاتها من جرعات لقاح كورونا عبر منظمة (كوفاكس)".

وأضاف: "جرى الاتفاق على نحو 20 مليون جرعة ستصل في الربع الأول من عام 2021".

المصدر: "اليوم السابع"