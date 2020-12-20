سوريا.. طائرات مسيرة مجهولة تستهدف مواقع تكرير نفط المسلحين في ريف حلب

أفادت مصادر محلية سورية من ريف حلب الشرقي، بوقوع سلسلة انفجارات مساء الأحد في قرية ترحين التابعة لمنطقة الباب، التي تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا.

وأوضحت المصادر، أن "الانفجارات نجمت عن قيام طائرات مسيرة مجهولة الهوية بتنفيذ 3 غارات متتالية استهدفت مواقع تكرير النفط التابعة للمسلحين على أطراف قرية ترحين".

وأضافت: "حلقت الطائرات فوق القرية على علو منخفض لوقت قصير، قبل أن تتجه مباشرة إلى مواقع مصافي النفط، وتستهدفها بعدد من القنابل التي كانت تحملها ما أدى إلى حدوث انفجارات عنيفة سمع دويها في أنحاء واسعة من المنطقة".

وأكدت أن "الغارات تسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة، وأتت على رقعة واسعة من المواقع بشكل كامل، كما أسفرت عن اندلاع عدة حرائق متفرقة، إلا أنها لم تسفر عن وقوع أي قتلى أو جرحى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارات في وقت شهدت خلاله المنصات الإعلامية للمسلحين تبادل التكهنات حول هوية الطائرات المنفذة للعملية.

المصدر: "سبوتنيك"