إعلامي مصري: ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي حول مصر "مؤامرة"

قال الإعلامي المصري محمد الباز إن قرار البرلمان الأوروبي المنتقد لمصر في ملف حقوق الإنسان لم يصدر في هذا التوقيت بمحض الصدفة، وهو "مرتب ومخطط له".

وأشار في برنامجه على قناة "النهار" إلى أن البعض ربط بين هذا القرار وتحرك مصر تجاه بعض الكيانات الاقتصادية المتورطة في تمويل الإرهاب.

وأضاف أن تبني البرلمان الأوروبي قرارا حول وضع حقوق الإنسان في مصر يأتي بعده هجوم متواصل من "قنوات الإخوان"، كما يتزامن مع ظهور المقاول المعارض محمد علي "الذي سيظهر اليوم في بث مع الناس للتحريض للنزول للشارع".

وتابع أن تزامن هذه الأحداث "يؤكد أن هناك مؤامرة متكاملة ضد مصر هدفها إسقاط الدولة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT