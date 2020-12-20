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"العال" الإسرائيلية تسيّر أول رحلة إلى المغرب

أخبار العالم العربي

Reuters
طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية - أرشيف
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أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية اليوم الأحد أنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط في الـ22 من ديسمبر الجاري، ستحمل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه "من المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة والتي ستحمل رقم (إل.واي555) 6 ساعات".

وأضافت: "تأتي الرحلة عقب الاتفاق بوساطة أمريكية على تطبيع العلاقات مؤخرا".

وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة".

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

المصدر: "رويترز"

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