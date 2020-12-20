أمير سعودي يوثق لحظة تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Reuters FA/TSS
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وثق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد اليوم الأحد، لحظة تلقيه أول جرعة من لقاح فيروس كورونا.
ونشر بن مساعد مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر" أثناء حصوله على الجرعة الأولى من لقاح فايزر بايونتيك، وأرفقه بالقول: "أخذنا اللقاح.. الله ينفع به".
أخذنا اللقاح الله ينفع به ❤️🙏🇸🇦 https://t.co/tgFL9Tg9Tw— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 20, 2020
وبدأت السعودية الخميس الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، بعد وصول أول دفعة من اللقاح يوم الأربعاء إلى المملكة.
المصدر: وكالات