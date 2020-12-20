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أمير سعودي يوثق لحظة تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

أمير سعودي يوثق لحظة تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Reuters FA/TSS
الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد
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وثق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد اليوم الأحد، لحظة تلقيه أول جرعة من لقاح فيروس كورونا.

ونشر بن مساعد مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر" أثناء حصوله على الجرعة الأولى من لقاح فايزر بايونتيك، وأرفقه بالقول: "أخذنا اللقاح.. الله ينفع به".

​وبدأت السعودية الخميس الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، بعد وصول أول دفعة من اللقاح يوم الأربعاء إلى المملكة.

المصدر: وكالات

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