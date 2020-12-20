أردوغان يعرب لتبون عن استعداد بلاده لمرافقة الجزائر "في مرحلتها الجديدة"

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، للاطمئنان على وضعه الصحي.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن الرئاسة الجزائرية أن أردوغان أكد استعداد بلاده "لمرافقة الجزائر في مرحلتها الجديدة."

وقال أردوغان إنه تابع باهتمام كلمة الرئيس تبون التي وجهها للشعب الجزائري، معربا عن سعادته بتماثله للشفاء.

يذكر أن الرئيس تبون يوجد حاليا بألمانيا للعلاج بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين.

المصدر: صحيفة "الشروق" + صحيفة "النهار"