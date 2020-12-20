وسط تصعيد حدودي بين السودان وإثيوبيا.. اجتماع بين حمدوك وأبي أحمد في جيبوتي

عقد رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا، عبد الله حمدوك وأبي أحمد، اليوم الأحد اجتماعا في جيبوتي، على خلفية التصعيد الحدودي بين دولتيهما.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان منشور على صفحته في "فيسبوك" أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة حمدوك في جيبوتي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة وأجندة قمة منظمة "الإيقاد" التي تستضيفها جيبوتي اليوم.

د.حمدوك يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي استقبل رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد د. عبد الله حمدوك... Posted by ‎مكتب رئيس الوزراء - السودان‎ on Sunday, December 20, 2020

وأكد البيان أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى مسألة انعقاد اللجنة العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا في 22 ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين، في ظل مقتل عدد من العسكريين السودانيين مؤخرا جراء كمين نصب في منطقة حدودية، وألقى الجيش السوداني اللوم فيه على "القوات والمليشيات الإثيوبية".

المصدر: RT