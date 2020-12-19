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العراق.. استهداف صاروخي يطال إحدى فرق "حشد المرجعية"

أخبار العالم العربي

العراق.. استهداف صاروخي يطال إحدى فرق
أجزاء من الصاروخ
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أعلنت قيادة فرقة "العباس القتالية" في العراق، السبت، تعرض إحدى ألويتها إلى استهداف صاروخي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن مقر اللواء الأول "في مدينة سامراء المقدسة تعرض لاستهداف صاروخي مساء السبت دون أن يلحق أي خسائر ولله الحمد".

وأضافت، أن "قطعاتنا المدرعة وقواتها الصاروخية والمدفعية والتكتيكية تؤدي مهام الإسناد للقوات الأمنية في سامراء لتأمين محيط المدينة المقدسة".

وأشارت إلى أن "فرقها الاستخبارية والأركان تدرس اتجاه ومكان الاستهداف مع القيادات المعنية لتحديد جهة الاختراق".

يذكر أن فرقة "العباس القتالية" انفكت قبل أيام عن الحشد الشعبي وشكلت ما يُسمى بـ"حشد المرجعية"، في إشارة إلى مرجعية علي السيستاني.

 

المصدر: RT

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