القادة العرب الفائزون باستطلاع "شخصية العام" خلال السنوات الماضية

منذ العام 2014 دأبت قناتنا نهاية كل سنة على استطلاع آراء متابعيها في مجمل الأحداث السياسية والرياضية والاجتماعية والشخصيات المؤثرة على هذه الأحداث.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية لاقت هذه التجربة سنة بعد أخرى إقبالا متزايدا، ما شجعنا على مواصلتها وتطويرها.

ولعل "التصويت على شخصية العام العربية" كان من أكثر هذه الاستطلاعات رواجا، لما حمل في طياته من روح المنافسة.



فيما يلي نستعرض نتائج عمليات التصويت خلال السنوات الست الماضية تاركين الباب مفتوحا لكم لتحديد "الحدث العالمي" الأهم و"الشخصية العربية الأبزر "وغيرها من الاستطلاعات للعام 2020.

نلفت عناية متابعينا إلى أننا لم نجر تصويتا على "شخصية عام 2017".

شخصية 2014

شخصية 2015

شخصية 2016

شخصية 2018

شخصية 2019

ندعوكم للمشاركة في تصويت العام 2020