مصر.. الأزهر يحذر المصابين بفيروس كورونا

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه يجب على من تأكدت إصابته بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابته، أو حتى الذي يعاني من عرض من أعراضه أن يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس.

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وأضاف أن عليه أن يلزم بيته وقت انتشار الوباء إلا لضرورة، مشيرا إلى أنه يحرم عليه التساهل في تعاملاته الاضطرارية مع من يساكن وسلامتهم بل يجب أن يراعي صحة كل من حوله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 200 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105919 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

المصدر: أخبار اليوم