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الأمير تميم بن حمد يغرد بمناسبة العيد الوطني القطري

أخبار العالم العربي

الأمير تميم بن حمد يغرد بمناسبة العيد الوطني القطري
Reuters
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غرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، عبر "تويتر" بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر، معتبرا أن "هذه المناسبة شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات التي تحققت".

وكتب في التغريدة: "في اليوم الوطني لبلدنا، أبارك لشعبنا هذه المناسبة التي تأتي في عام من التحديات لكنها شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات التي تحققت عبر الأجيال وعلى كل الصعد، وجعلت من قطر واحة استقرار وتطور ورخاء".

وأكد "أننا فخورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق المزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا وبناتنا".

المصدر: RT

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