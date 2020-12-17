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الصحة المصرية تصدر "توجيها عاجلا" لمن تخطوا الأربعين عاما من العمر

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الصحة المصرية تصدر
Reuters
المستشفيات في مصر - أرشيف
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أصدرت وزارة الصحة المصرية، يوم الخميس، توجيها عاجلا للمواطنين المصرين لمن هم فوق سن الأربعين، بضرورة التوجه إلى العيادات والوحدات الصحية، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها مجانا.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر "تويتر": "إذا كنت فوق سن الأربعين فتوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية من أجل تلقي العلاج مجانا".

وأشار البيان، إلى أن هذه الوحدات والعيادات تابعة لمبادرة أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزارة، أن التوجه لتلك العيادات والوحدات "من أجل الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف وتلقي العلاج مجانا".

المصدر: وزارة الصحة المصرية

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