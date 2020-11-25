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الصحة المصرية: فحص 38 ألف إفريقي بإطار مبادرة السيسي للتصدي لفيروس "سي"

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الصحة المصرية: فحص 38 ألف إفريقي بإطار مبادرة السيسي للتصدي لفيروس
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن الانتهاء من فحص حوالي 38 ألف مواطن إفريقي بجنوب السودان وتشاد وأريتريا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس "سي".

وأكدت زايد أن الفريق الطبي المصري ما زال يتابع عملية المسح بكل من دول جنوب السودان وتشاد، وإريتريا، فضلا عن تدريب الكوادر الطبية على تطبيق التجربة المصرية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، من خلال تدريب الكوادر الطبية على عملية المسح والفحص لفيروسي "سي" و "بي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتدريب على بروتوكولات العلاج.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم فحص 11964 مواطنا بدولة جنوب السودان، و15997 مواطنا بدولة تشاد،  و10000 مواطن بدولة إريتريا، وتم تقديم العلاج لمن ثبتت إصابتهم بالمجان.

 

ناصر حاتم 

المصدر: RT

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