الحوثيون يطالبون الأمم المتحدة بإنقاذ حياة توأم سيامي في حالة حرجة

دعت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الخميس، الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية إلى إنقاذ حياة توأم سيامي في حالة حرجة، ولد اليوم في العاصمة صنعاء.

وقال مدير مكتب الصحة بحكومة الحوثيين بصنعاء، مطهر المروني، إن "فريقا طبيا في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء، أجرى عملية ولادة قيصرية لامرأة ثلاثينية أنجبت توأما سياميا ملتصقا بالصدر والبطن في حال حرجة".

وأضاف المروني: "التوأم بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة للفصل بينهما، إلا أن عدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة اللازمة في المستشفى، حال دون إجراء تلك العملية".

وطالب المسؤول الطبي في صنعاء، الأمم المتحدة والصحة العالمية والمنظمات الدولية والإنسانية بـ"اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ حياة التوأم بنقله إلى الخارج لإجراء العملية أو إرسال فريق طبي متخصص مع الأجهزة اللازمة".

المصدر: RT