إسرائيل تتوقع 100 ألف زائر من الإمارات سنويا

أعلنت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، أن إسرائيل بعد فتح الأجواء مع الإمارات، تتوقع استقبال 100 ألف زائر إماراتي سنويا.

وقالت الوزيرة خلال المنتدى السياحي الأول الإماراتي الإسرائيلي الافتراضي، الذي استضافه مسؤولون من وزارة السياحة الإسرائيلية يوم الأربعاء: "تستعد إسرائيل لاستقبال السياح من الإمارات العربية المتحدة وستلتزم بتعليمات خبراء الصحة للتأكد من أنها لا تزال وجهة آمنة من حيث التعرض لكوفيد-19، حيث نتوقع حوالي 100 ألف زائر سنوي من الإمارات بمجرد فتح السماء".

واعتبرت الوزيرة "السياحة هي المفتاح لبناء سلام دائم بين الدول، وتتطلع إسرائيل إلى الترحيب بالمسافرين من الإمارات العربية المتحدة".

وأشار بيان صادر عن مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى أن الهدف الرئيسي من المنتدى الذي استضافته وزارة السياحة، هو "بناء الأساس لعلاقة سياحية طويلة الأمد بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا بوساطة الولايات المتحدة ما يسمى بـ "اتفاقات أبراهام" حول تطبيع العلاقات وإقامة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

المصدر: RT