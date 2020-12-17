وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لانعقاد القمة الخليجية بالسعودية في الخامس من يناير 2020

أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل.

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واستقبل وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، بحضور السفير الكويتي خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت.

وأكد الناصر أن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معربا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.

معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية يستقبل أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى دولة الكويت

الخبر كامل: https://t.co/y4Bu5PhrLApic.twitter.com/GpkI7Nu9Eo — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) December 17, 2020

وأشار الوزير إلى "التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية، علاوة على فقدان دول المجلس لزعيمين في هذا العام جلالة السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، وصاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة".

المصدر: صحيفة "القبس"